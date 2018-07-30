Прямой авиарейс свяжет турецкий Кайсери с Киевом

БАКУ /Trend/ - Между турецким городом Кайсери, находящимся на пересечении торговых путей исторического Шелкового пути, и столицей Украины Киевом будет выполняться прямой авирейс, сообщают турецкие СМИ.

По словам главы муниципалитета Кайсери Мустафы Челика, в рамках работы по повышению эффективности развития туризма в городе, была проведена встреча с 15-ю ведущими туроператорами Украины.

По итогам встречи, было достигнуто соглашение, в рамках которого из украинской столицы в Кайсери раз в неделю будет выполняться прямой авиарейс.

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