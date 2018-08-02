Турция заявила решительный протест против американских санкций

МИД Турции выразил решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвал США отказаться от этого "неправильного решения", передает РИА Новости.

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".

"Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране… Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости, поскольку США неуважительно вмешиваются в юридическую систему Турции, что противоречит сути отношений между двумя странами.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на санкции США.

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", — написал Чавушоглу на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, что суд в турецкой провинции Измир постановил перевести Эндрю Брансона под домашний арест. Решением суда Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

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