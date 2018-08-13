Песков: Эрдоган не просил Путина о помощи в связи с проблемами в экономике Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не просил российского коллегу о какой-либо помощи в связи с проблемами в турецкой экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет, никаких просьб [о помощи от Эрдогана] не поступало", - отметил он.

Говоря о содержании телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 10 августа, представитель Кремля напомнил, что обсуждались крупные двусторонние проекты, в том числе в области энергетики - газопровод "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

"У нас есть и совместный инвестиционный фонд, нужно наполнять его деятельность конкретикой, - добавил Песков. - У нас очень разветвленные торгово-экономические связи, активно действуют компании на взаимной основе. Вот эти вопросы традиционно обсуждаются [лидерами]".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.