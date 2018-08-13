Турция продолжит укреплять отношения с Россией - МИД Турции

13 августа 2018 15:57 (UTC+04:00)

Турция продолжает курс на дальнейшее укрепление ее связей с Россией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем курс на дальнейшее укрепление наших связей с Россией. Наша политика открытая и прозрачная. Она способствует защите общих интересов и достижению полезных результатов для обеих стран. В рамках этой доверительной политики мы спокойно обсуждаем с РФ наши разногласия", - заявил Чавушоглу, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в понедельник, 13 августа, в Анкару, где 14 августа проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и выступит на совещании послов и постпредов Турции при международных организациях. Министры обсудят в числе прочего сотрудничество в Сирии и развитие экономических связей, что приобретает особе значение на фоне разгорающейся торговой войны между Вашингтоном и Анкарой.

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