На северо-востоке Турции пять человек погибли при стрельбе

18 августа 2018 01:05 (UTC+04:00)

Пять человек погибли и двое получили ранения в ходе стрельбы в офисе местного муфтия в городе Терджан провинции Эрзинджан на северо-востоке Турции, как передаёт РИА Новости говорится в заявлении администрации провинции.

"В 15.00 17 августа во время собрания в офисе муфтия в здании местной администрации один из членов персонала муфтията Ф.А. в ходе ссоры открыл беспорядочную стрельбу из пистолета, в результате чего погибли два человека, в том числе заместитель муфтия, и пятеро получили ранения, среди них сам Ф.А., пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Раненые были доставлены в больницу, где, несмотря на усилия врачей, трое из них скончались, в том числе Ф.А", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние обоих раненых тяжелое. Прокуратура начала расследование инцидента.

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