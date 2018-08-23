В Стамбуле прогремел взрыв

23 августа 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Хадимкей прогремел взрыв на одной из химических фабрик, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва ни кто не пострадал. На место происшествия прибыли бригады спасатели и пожарных.

Согласно данным СМИ, причина взрыва неизвестна и в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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