На севере Турции горят леса

БАКУ /Trend/ - В районе Арач северной турецкой провинции Кастамону вспыхнул лесной пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар охватил лесные массивы площадью 20 гектаров.

К его тушению привлечены пожарные бригады, а также два вертолета.

Ранее, 3 июля в окрестностях Стамбула вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию общей площадью два гектара.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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