ВС Турции будут продолжать борьбу с терроризмом - минобороны Турции

28 августа 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции будут продолжать борьбу с терроризмом, сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Акар отметил, что приоритетом для ВС Турции является защита национальных интересов, сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.

Он также подчеркнул, что народ Турции доверяет своей армии.

Отметим, что конфликт Турции с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
Турция 04:55
МВД Турции сообщил о ликвидации свыше 20 террористов
Турция 27 августа 11:21
ВВС Турции уничтожили двух террористов
Турция 26 августа 06:01
Путин отметил роль партнеров в урегулировании кризиса в Сирии
Россия 24 августа 20:49
Отношения с Турцией приобретают более содержательный характер - Путин
Россия 24 августа 17:17
Шойгу обсудил с коллегой из Турции меры по стабилизации обстановки в Сирии и развитию ВТС
Россия 24 августа 15:44
Лента новостей
В Азербайджане подорожали золото и серебро
Бизнес 10:01
Спикер парламента Турции сегодня прибывает в Азербайджан
Турция 10:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 94 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
ДТП в Турции, 13 пострадавших
Турция 09:31
«Узбекнефтегаз» реализует активы в частную собственность на публичных торгах
Узбекистан 09:29
Узбекистан и Украина обменялись разрешениями на грузовые автоперевозки
Узбекистан 09:25
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 августа
Бизнес 09:14
Джон Маккейн оставил послание к стране
США 08:39
Лавров: Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона по принципу взаимности
Россия 08:15