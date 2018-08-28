ВС Турции будут продолжать борьбу с терроризмом - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - ВС Турции будут продолжать борьбу с терроризмом, сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Акар отметил, что приоритетом для ВС Турции является защита национальных интересов, сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.

Он также подчеркнул, что народ Турции доверяет своей армии.

Отметим, что конфликт Турции с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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