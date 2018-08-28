Спикер парламента Турции сегодня прибывает в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым сегодня посетит Азербайджан, говорится в сообщении парламента Турции, распространенном во вторник.

Отмечается, что визит будет двухдневным.

Согласно информации, визит Йылдырыма в Азербайджан будет первым после его назначения на пост спикера парламента.

Сообщается, что Йылдырым проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

Отметим, что Бинали Йылдырым был избран спикером парламента Турции 12 июля.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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