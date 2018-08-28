Турция отреагировала на призыв США отказаться от покупки С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на призывы американской стороны отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА Новости.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не рекомендуют Турции приобретать С-400. При этом он назвал этот вопрос суверенным правом Анкары.

"Мы обязаны защищать наше воздушное пространство. Это наш долг. И они должны это понимать. Могут ли США дать нам гарантии по продаже комплексов Patriot?" — заявил глава турецкого дипломатического ведомства, слова которого приводят местные СМИ.

Помимо этого, он также упомянул нежелание США поставлять в Турцию самолеты F-35. В связи с этим он призвал американскую сторону "отказаться от языка угроз", если в Белом доме хотят разрешить дипломатический кризис в отношениях двух стран.

"Если они говорят, что могут делать все, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ", — добавил Чавушоглу.

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