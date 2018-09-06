В МИД Турции заявили о больших рисках при операции в Идлибе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планы сирийского правительства начать военную операцию в Идлибе несут в себе большие риски и выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать на трехстороннем саммите РФ-Турция-Иран в Тегеране 7 сентября, передаёт РИА Новости.

"Мы обсудили Сирию и ситуацию в Идлибе. Мы стараемся, чтобы предотвратить нападения со стороны (сирийского) режима. Мы в Астане подписали соглашение, где определили 4 зоны деэскалации, из них остался один Идлиб. Режим решил напасть на Идлиб, но есть страны-гаранты – Россия и Иран, и мы с ними продолжаем тесно общаться… Мы согласны с тем, чтобы террористы ушли, но эти атаки направлены на то, чтобы захватить Идлиб, Это рождает большие риски", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Анкаре.

По его словам, Турция ждет, что на трехстороннем саммите РФ-Турция-Иран в Тегеране будет принято решение, "чтобы положить конец нарушениям в Идлибе".

"Если там есть террористы, значит, нужно всем вместе решить, как их отделить, но это не значит, что надо бомбить весь Идлиб. Если этими атаками пытаются надавить, то это неправильно. Нужно сохранять статус Идлиба как зоны деэскалации. Мы не считаем правильными атаки, которые проведены накануне встречи в Тегеране", — добавил турецкий министр.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.



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