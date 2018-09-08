ВВС Турции уничтожили четырех террористов на севере Ирака

8 сентября 2018 06:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в пятницу в рамках спецоперации на севере Ирака уничтожили четырех террористов. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в заявлении Генштаба Турции.

Отмечается, что спецоперация проводилась в районе Авашин Басьян на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шесть человек погибли, 42 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Турция 07:17
В результате протестов в иракской Басре погибли два человека, 45 пострадали (Обновлено)
Другие страны 03:10
Восемь человек пострадали в результате ДТП с грузовиком в Турции
Турция 03:01
Турция с самого начала боролась за прекращение кровопролития в Сирии - Эрдоган
Турция 02:25
Безопасности сотрудников в Ираке ничего не угрожает, заявили в "Лукойле"
Другие страны 02:06
В Басре демонстранты подожгли один из президентских дворцов
Другие страны 00:09
Лента новостей
Шесть человек погибли, 42 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Турция 07:17
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан стал логичным продолжением двустороннего политического диалога на высоком уровне - посол в ФРГ (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 07:00
Министры обороны Китая и Ирана высказались за укрепление сотрудничества
Китай 05:50
Энергоснабжение на Хоккайдо восстановили после землетрясения
Другие страны 05:09
Глава Боливии подарил дом семье ребенка, которому по ошибке удалили почку
Другие страны 04:25
Пять человек погибли в ДТП в Мексике
Другие страны 03:42
В результате протестов в иракской Басре погибли два человека, 45 пострадали (Обновлено)
Другие страны 03:10
Восемь человек пострадали в результате ДТП с грузовиком в Турции
Турция 03:01
Турция с самого начала боролась за прекращение кровопролития в Сирии - Эрдоган
Турция 02:25