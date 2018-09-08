Береговая охрана Турции задержала около 40 нелегалов

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Турции задержала 37 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Мугла, говорится в сообщении береговой охраны. В сообщении отмечается, что задержанные планировали нелегальным путем перебраться в Европу.

«Среди задержанных имеются граждане Сирии, Палестины и Ирака», - говорится в сообщении береговой охраны.

Согласно сообщению все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала 183 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Измир.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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