Береговая охрана Турции задержала около 40 нелегалов

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Турции задержала 37 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Мугла, говорится в сообщении береговой охраны. В сообщении отмечается, что задержанные планировали нелегальным путем перебраться в Европу.
«Среди задержанных имеются граждане Сирии, Палестины и Ирака», - говорится в сообщении береговой охраны.
Согласно сообщению все задержанные будут депортированы из Турции.
Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала 183 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Измир.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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