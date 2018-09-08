Береговая охрана Турции задержала около 40 нелегалов

8 сентября 2018 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Турции задержала 37 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Мугла, говорится в сообщении береговой охраны. В сообщении отмечается, что задержанные планировали нелегальным путем перебраться в Европу.

«Среди задержанных имеются граждане Сирии, Палестины и Ирака», - говорится в сообщении береговой охраны.

Согласно сообщению все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала 183 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Измир.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Береговая охрана Турции задержала около двухсот нелегалов
Турция 27 августа 15:44
В Турции перевернулся автобус с туристами
Турция 24 августа 09:30
Лесной пожар в Измире
Турция 18 июля 06:50
На юго-западе Турции горят леса
Турция 5 июля 17:29
Береговая охрана Турции задержала свыше сорока нелегалов
Турция 3 июля 11:55
Береговая охрана Турции задержала около сорока нелегалов
Турция 22 июня 09:31
Лента новостей
В Индонезии туристический автобус упал в ущелье, 17 человек погибли
Другие страны 15:09
Нидерландская компания намерена выращивать тюльпаны в Узбекистане
Узбекистан 15:08
Минмолодежи и спорта Азербайджана отбирает подрядчика для второго этапа строительства спорткомплекса
Тендеры 14:47
Азербайджанский государственный экономический университет объявил тендер на ремонтные работы
Тендеры 14:45
На КПП "Самур" в Азербайджане прошла проверка состояния пропуска лиц и транспорта (ФОТО)
Общество 14:42
Узбекистан и РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере выпуска лекарств
Узбекистан 14:36
Россия и Вьетнам будут сотрудничать по вопросам безопасности
Россия 14:32
В Западно-Казахстанской области объявлен тендер на приобретение дизтоплива
Тендеры 14:29
Казахстан составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
Казахстан 14:27