Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта – глава МИД

11 сентября 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

«Бомбардировка Идлиба которая может привести к гуманитарному кризису неприемлема», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находятся порядка 3 миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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