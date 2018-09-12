Турецкий муниципалитет закупит стройматериалы

12 сентября 2018 09:21 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 4 сентября 20:35
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 3 сентября 14:06
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 31 августа 11:40
Турецкая госкомпания объявила тендер
Турция 30 августа 09:21
Национальная ж/д компания Турции арендует транспортные средства
Тендеры 29 августа 16:49
Гендиректорат Турции по управлению автодорогами объявил тендер
Тендеры 29 августа 14:08
Лента новостей
Россия рассматривает возможность трехстороннего саммита с Турцией и Ираном
Россия 09:36
Генсек ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане
Политика 09:33
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:28
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 сентября
Бизнес 09:24
Спрос на облигации минфина Азербайджана почти впятеро превысил предложение
Бизнес 09:22
"Газпром" завершает переговоры с Китаем по маршруту поставок газа
Энергетика 09:21
Госдеп назвал условие возобновления работы палестинской дипмиссии в США
США 09:19
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 09:15
SOCAR: ЮГК не стремится конкурировать с проектами "Газпрома" в Европе
Энергетика 09:04