В Турции произошло мощное землетрясение

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает в среду агентство по чрезвыйчайным ситуациям Турции.

Эпицентр находился в районе города Кумлуджа.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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