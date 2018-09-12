Турецкая разведка провела спецоперацию на территории Сирии

12 сентября 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной турецкой разведкой на территории Сирии, был задержан и доставлен в Турцию организатор теракта в провинции Хатай в городе Рейханлы в 2013 году. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что организатор теракта в турецком городе Рейханлы гражданин Турции Юсуф Назик был схвачен в сирийском городе Латакия.

Согласно данным СМИ, Назик в ходе следствия признался, что теракт был организован при поддержке сирийской разведки.
Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате чего погибли 53 и пострадали 155 человек.
Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

Напомним, что Революционная народная освободительная партия (DHKP-C) марксистская террористическая организация, действующая на территории Турции с 1978 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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