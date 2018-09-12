Президент Казахстана посетит Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Турцию, говорится в среду в сообщении аппарата президента Турции.
В сообщении отмечается, что президент Казахстана совершит визит 12-13 сентября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно сообщению, в рамках визита президент Казахстана обсудит с турецким коллегой развитие двусторонних отношений, а также региональные вопросы.
«Президенты двух стран также примут участие в четвертом заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», - говорится в сообщении аппарата президента Турции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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