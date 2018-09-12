Президент Казахстана посетит Турцию

12 сентября 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Турцию, говорится в среду в сообщении аппарата президента Турции.

В сообщении отмечается, что президент Казахстана совершит визит 12-13 сентября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно сообщению, в рамках визита президент Казахстана обсудит с турецким коллегой развитие двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

«Президенты двух стран также примут участие в четвертом заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», - говорится в сообщении аппарата президента Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция и Казахстан намерены увеличить энергетическое сотрудничество – министр
Бизнес 16:32
Мэром Астаны стал бывший министр финансов Казахстана
Казахстан 11 сентября 09:34
Решение сирийского кризиса за один день невозможно – Эрдоган
Турция 7 сентября 16:55
Ситуация в сирийском Идлибе является критичной – Эрдоган
Турция 7 сентября 15:55
В Тегеране началась встреча президентов Турции и Ирана
Турция 7 сентября 14:00
Назарбаев: Казахстан выступает за скорейшее достижение мира в Афганистане
Казахстан 5 сентября 09:22
Лента новостей
Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов (ФОТО)
ИКТ 17:47
Помпео: Арабская коалиция желает избежать жертв среди мирных жителей Йемена
США 17:45
В Баку были уволены руководители 10 образовательных учреждений - управление
Общество 17:34
Проект "Yaradanlar və yaşadanlar" представлен в новом формате (ФОТО)
Культура 17:32
В Азербайджане подготовлены правила единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих
Общество 17:24
Некоторые классы русского сектора средних школ вообще не функционируют - Управление образования Баку
Общество 17:10
Во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли
Культура 17:00
Алексей Кубрин: СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой
Беларусь 17:00
МТЗ на бизнес-форуме в Ташкенте заключил контракты на $15 млн
Беларусь 16:55