Президент Казахстана посетит Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Турцию, говорится в среду в сообщении аппарата президента Турции.

В сообщении отмечается, что президент Казахстана совершит визит 12-13 сентября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно сообщению, в рамках визита президент Казахстана обсудит с турецким коллегой развитие двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

«Президенты двух стран также примут участие в четвертом заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», - говорится в сообщении аппарата президента Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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