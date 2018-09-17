На юге Турции вспыхнул лесной пожар

17 сентября 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья вспыхнул лесной пожар, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что для локализации и тушения пожара привлечены пожарные вертолёты, а также бригады пожарных.

Согласно данным СМИ, причина пожара пока не известна.

Отметим, что 13 сентября в турецкой провинции Хатай также вспыхнул лесной пожар.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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