Турция концентрирует военную технику на границе с Сирией

БАКУ /Trend/ - Турция направляет дополнительную военную технику на границу с Сирией, в турецкую провинцию Килис, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что стягивание военной техники в провинцию Килис началось в пятницу утром.

Согласно данным СМИ, на границу с Сирией были переброшены танки и бронетранспортёры.

Отметим, что, начиная с 4 сентября, Турция приступила к переброске военной техники на границу с Сирией в граничащую с сирийским городом Идлиб турецкую провинцию Хатай.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.

Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.