Турция концентрирует военную технику на границе с Сирией

БАКУ /Trend/ - Турция направляет дополнительную военную технику на границу с Сирией, в турецкую провинцию Килис, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что стягивание военной техники в провинцию Килис началось в пятницу утром.
Согласно данным СМИ, на границу с Сирией были переброшены танки и бронетранспортёры.
Отметим, что, начиная с 4 сентября, Турция приступила к переброске военной техники на границу с Сирией в граничащую с сирийским городом Идлиб турецкую провинцию Хатай.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.
Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.
«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.
Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.
Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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