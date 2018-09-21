Турция концентрирует военную технику на границе с Сирией

21 сентября 2018 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направляет дополнительную военную технику на границу с Сирией, в турецкую провинцию Килис, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что стягивание военной техники в провинцию Килис началось в пятницу утром.
Согласно данным СМИ, на границу с Сирией были переброшены танки и бронетранспортёры.
Отметим, что, начиная с 4 сентября, Турция приступила к переброске военной техники на границу с Сирией в граничащую с сирийским городом Идлиб турецкую провинцию Хатай.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.

Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

«Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В сирийском Идлибе не будет проводиться военная операция - МИД Турции
Турция 18 сентября 15:41
Эрдоган назвал причину присутствия ВС Турции на территории Сирии
Турция 17 сентября 09:51
США должны определиться со своими союзниками в регионе – глава МИД Турции
Турция 14 сентября 09:24
Турция в ожидании нового потока сирийских беженцев - СМИ
Турция 4 сентября 15:25
Начались совместные летно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции «Сокол ТурАз - 2018» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 3 сентября 20:36
Сирийские беженцы стали покидать Турцию
Турция 3 сентября 16:36
Лента новостей
Азербайджанский телеканал привлек дополнительный льготный кредит
ИКТ 11:53
Стала известна дата внедрения в Узбекистане бесконтактных платёжных карт
Бизнес 11:51
SOCAR о дальнейших планах по перспективной структуре «Гошадаш»
Энергетика 11:43
Китай сделал США представление из-за санкций
Китай 11:34
Учился на врача, но поступил в БВШН и стану инженером – студент первого курса Высшей школы нефти (ФОТО)
Общество 11:27
Мексика с интересом изучает судебный опыт европейских стран (ФОТО)
Общество 11:25
Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)
Энергетика 11:21
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:18
GM Uzbekistan продала 100 автомобилей "под открытым небом"
Бизнес 11:15