Генштаб Турции заявил о проведении крупной военной операции на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В северных районах Ирака - Авашин, Мэтина и Зап была осуществлена военно-воздушная операция ВВС Турции против террористической организации РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

«В ходе операции ВВС Турции уничтожили как минимум 8 боевиков РПК и опорные пункты террористов», - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни ВВС Турции проводит регулярные операции на севере Ирака, направленные против РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.