Эрдоган оценил расходы Турции на помощь беженцам в 32 миллиарда долларов

25 сентября 2018 21:57 (UTC+04:00)

Турция приняла 4 миллиона беженцев, направив на эти цели 32 миллиарда долларов, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, передаёт РИА Новости.

"Турция приняла 4 миллиона беженцев, это беспрецедентно в глобальном масштабе, мы направили на оказание помощи беженцам 32 миллиарда долларов. Отправляем гуманитарную помощь в сирийские регионы Джараблус, Африн, Идлиб. ЕС объявил о выделении нам помощи в объеме 3 миллиардов (евро), но финансирование проводится в зависимости от проектов. Мы же оказываем помощь беженцам без всяких условий. Надеемся, что ЕС окажет помощь Турции", — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция находится на первом месте в мире по оказанию гуманитарной помощи, в том время как по объему ВВП занимает лишь 17-е.

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