Эрдоган и Трамп встретились на Генассамблее ООН

26 сентября 2018 07:15 (UTC+04:00)

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщают турецкие СМИ.

Об этом сообщил в своем Twitter-е руководитель Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Главы государств обменялись рукопожатием и провели короткую беседу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

В беседе также присутствовали супруги лидеров стран - Эмине Эрдоган и Мелания Трамп.

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