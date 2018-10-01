США приступили к обучению турецких военных для совместного патрулирования в районе сирийского города Манбидж

БАКУ /Trend/ - США приступили к обучению турецких военных для совместного патрулирования вокруг стратегического северного сирийского города Манбидж и патрулирование, как ожидается, начнется в октябре. Об этом, как сообщает агентство Associated Press, заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам Мэттиса, США уже начали предварительный инструктаж турецких военнослужащих.

Обучение ранее было отложено из-за того, что стороны обсуждали детали "дорожной карты" и доставляли на место патрулирования необходимое снаряжение.

Напомним, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на прошлой неделе заявил, что патрулирование вокруг сирийского города Манбидж начнется в очень скором времени.

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