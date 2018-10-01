США приступили к обучению турецких военных для совместного патрулирования в районе сирийского города Манбидж

1 октября 2018 23:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США приступили к обучению турецких военных для совместного патрулирования вокруг стратегического северного сирийского города Манбидж и патрулирование, как ожидается, начнется в октябре. Об этом, как сообщает агентство Associated Press, заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам Мэттиса, США уже начали предварительный инструктаж турецких военнослужащих.

Обучение ранее было отложено из-за того, что стороны обсуждали детали "дорожной карты" и доставляли на место патрулирования необходимое снаряжение.

Напомним, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на прошлой неделе заявил, что патрулирование вокруг сирийского города Манбидж начнется в очень скором времени.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Турции нейтрализовали 4 террористов РПК
Турция 1 октября 23:22
Глава НАСА уверен, что США продолжат лидировать в космосе
США 1 октября 22:08
Главы Мексики, США и Канады обсудили детали договора USMCA
В мире 1 октября 21:46
США сохранят пошлины на сталь и алюминий с Мексикой и Канадой
США 1 октября 21:08
Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $84 за баррель
Энергетика 1 октября 20:58
Кувейт прекратил экспорт нефти в США
Арабские страны 1 октября 20:18
Лента новостей
Сборная Азербайджана по шахматам лидирует на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми
Общество 00:59
Мадуро произнес самую продолжительную речь на 73-й Генассамблее ООН
В мире 00:23
Исполняется 26 лет со дня оккупации армянами Ходжавендского района Азербайджана
Политика 00:01
Стали известны личности большинства пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с поездом в Баку (СПИСОК)
Общество 1 октября 23:59
ВВС Турции нейтрализовали 4 террористов РПК
Турция 1 октября 23:22
Цена нефти Brent превысила $85
Энергетика 1 октября 23:18
Бюджетный курс Италии вызывает беспокойство, заявил глава Еврогруппы
Европа 1 октября 22:58
Глава НАСА уверен, что США продолжат лидировать в космосе
США 1 октября 22:08
Катар обратился в ВТО из-за предполагаемых нарушений со стороны Саудовской Аравии
Арабские страны 1 октября 21:55