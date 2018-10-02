Американцы обучают террористов на севере Ирака - глава МВД Турции

2 октября 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американцы обучают боевиков террористической организации РПК на севере Ирака, сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сойлу отметил, что существуют факты, свидетельствующие о присутствии граждан США на севере Ирака в рядах террористов.

По словам Сойлу, также существует ряд стран, которые также оказывают всяческую поддержку другим террористическим организациям.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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