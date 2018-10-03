США не выполняют дорожную карту по сирийскому Манбиджу - пресс-секретарь президента Турции

3 октября 2018 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США не выполняют согласованную с Турцией дорожную карту по сирийском Манбиджу.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают турецкие СМИ.

"Дорожная карта была по Манбиджу, к сожалению, не выполняется. Мы наблюдаем тактику затягивания. Мы хотим, чтобы эта игра была наконец остановлена. Эта тема обсуждается с партнерами, но такое затягивание становится большой проблемой", - сказал Калын.

Калын добавил, что нужно как можно быстрее выполнять соглашение по Манбиджу.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США не сдержали своих обещаний относительно вывода террористов PYD-YPG из сирийского Манбиджа. «Согласно договоренностям, достигнутым Турцией и США, отряды боевиков PYD-YPG должны были покинуть сирийский город Манбидж в течение 90 дней, однако этого не произошло», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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