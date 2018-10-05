В северо-восточных провинциях Турции наблюдается сход селей

БАКУ /Trend/ - На северо-востоке Турции в провинциях Ризе, Трабзон, Орду и Артвин наблюдается сход селей, пишут в пятницу турецкий СМИ.

Сообщается, что в ряде районов указанных провинций затоплены улицы.

По причине схода селей в провинции Артвин произошёл оползень.

Сообщается также, что по причине селей в провинции Орду разрушилась опорная стена одной из школ.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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