В северо-восточных провинциях Турции наблюдается сход селей

БАКУ /Trend/ - На северо-востоке Турции в провинциях Ризе, Трабзон, Орду и Артвин наблюдается сход селей, пишут в пятницу турецкий СМИ.
Сообщается, что в ряде районов указанных провинций затоплены улицы.
По причине схода селей в провинции Артвин произошёл оползень.
Сообщается также, что по причине селей в провинции Орду разрушилась опорная стена одной из школ.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.