Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования МВФ - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования МВФ. Об этом, как передают турецкие СМИ, в воскресенье сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что основы национальной экономики здоровы, а макроэкономические показатели намного более позитивны, чем во многих развивающихся странах.

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