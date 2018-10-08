Разведка Турции выясняет вопрос исчезновения саудовского журналиста - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Разведка Турции выясняет вопрос исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, этот вопрос в настоящее время находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

Между тем, как сообщается, Хашкаджи до настоящего момента не покидал здание генконсульства. Кроме того, по информации его невесты, для расследования обстоятельств случившегося в Стамбул на двух самолетах прибыли 15 специалистов из Саудовской Аравии, которые уже посетили генконсульство. В тот момент, когда они вошли в здание генконсульства, Хашкаджи находился внутри, пишут турецкие СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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