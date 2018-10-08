Турецкий муниципалитет закупает топливо

8 октября 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Муниципалитет Турецкой провинции Аксарай объявил открытый тендер на закупку 1,2 миллиона литров дизельного топлива, а также 20 тысяч литров бензина марки 95.

В тендере могут принять участие местные и иностранные компании.

Тендерная процедура состоится в 10:00 по местному времени 1 ноября 2018 года.

Заявки и предложения заинтересованных сторон принимаются по адресу: Zincirli Mah. 44/Mehmet Altınsoy Cad. No: 55 68100 Merkez/Aksaray.

Для получения дополнительной информации можно связаться по электронной почте: aliari@aksaray.bel.tr

Телефон для справок: (+90 382) 213 54 92, факс: (+90 382) 215 62 39.

Стоимость участия в тендере – 100 турецких лир.

Официальный курс на 8 октября – 6.1654 TL/USD.

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