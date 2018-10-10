На юго-западе Турции происходит сход селей

БАКУ /Trend/ - В юго-западной турецкой провинции Денизли происходит сход селей, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что в ряде районов провинции затоплены улицы и подвальные помещения.
Ведется работа по ликвидации последствий схода селей.
Отметим, что сход селей произошел пятого октября также на северо-востоке Турции в провинциях Ризе, Трабзон, Орду и Артвин. В результате селей в провинции Артвин произошёл оползень.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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