Полиция Турции обнаружила крупную партию наркотиков в саудовском грузовом самолёте

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции обнаружила крупную партию наркотиков в грузовом самолёте, принадлежащем Саудовской Аравии, в провинциальном аэропорту Адана, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что общая стоимость наркотиков составляет 14 миллионов турецких лир.

О других деталях операции не сообщается .

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Официальный курс на 11 октября - 6.0995 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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