Полиция Турции обнаружила крупную партию наркотиков в саудовском грузовом самолёте

11 октября 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции обнаружила крупную партию наркотиков в грузовом самолёте, принадлежащем Саудовской Аравии, в провинциальном аэропорту Адана, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что общая стоимость наркотиков составляет 14 миллионов турецких лир.

О других деталях операции не сообщается .

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Официальный курс на 11 октября - 6.0995 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция заинтересована в расследовании таинственного исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи - Эрдоган
Турция 10:29
Погранслужба Азербайджана задержала наркокурьеров, включая женщину и иностранца (ФОТО)
Происшествия 9 октября 16:36
В Турции конфисковано свыше 140 килограммов героина
Турция 2 октября 09:46
В Турции конфискована крупная партия героина
Турция 1 октября 16:40
В США число пострадавших от передозировки наркотиками превысило 70 человек
США 16 августа 11:37
В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд
Другие страны 9 августа 08:40
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода по производству сельхозпродукции ООО «Губаэкоаграр»
Политика 13:23
Узбекистан приступил к использованию инновационных технологий в производстве урана
Бизнес 13:17
Новый экипаж МКС совершит аварийное приземление в Казахстане
Россия 13:13
В здании прокуратуры одной из провинций Турции произошло массовое отравление
Турция 13:10
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса “ABAD Factory”
Политика 13:04
Бакинская музыкальная академия в Бакинской Высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 13:02
МВФ прогнозирует значительный рост ВВП Туркменистана в 2018 году
Бизнес 13:01
В Азербайджане будут открыты филиалы трёх российских вузов - посол России
Общество 12:59
Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси
Беларусь 12:52