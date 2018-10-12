В Турции начинается слушание по делу американского пастора

12 октября 2018 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в суде по тяжким преступлениям в турецкой провинции Измир начинается слушание по делу американского пастора Эндрю Брансона, пишут в пятницу турецкий СМИ.

Сообщается, что сегодня утром Брансон под особой охраной был доставлен в здание суда.

Согласно данным СМИ сегодня состоится четвертое по счету слушание по делу Брансона.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя арест американского пастора Брансона, сказал, что США должны уважать турецкое правосудие.

Президент Эрдоган отметил, что Турция является демократической и суверенной республикой, и никто не вправе вмешиваться в дела правоохранительных органов страны.

Отметим, что ранее Исмаил Халавурт, адвокат осужденного в Турции американского пастора Эндрю Брансона, обратился в Конституционный суд страны.

Сообщается, что ранее Халавурт обратился в Суд по тяжким преступлениям для отмены решения о домашнем аресте Брансона.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил ранее перевести под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона. Решением суда от 25 июля Брансону запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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