Турция очень скоро начнет новые военные операции на севере Сирии – Эрдоган

12 октября 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция очень скоро начнет новые военные операции в районе Манбидж на севере Сирии для уничтожения террористов PYD-YPG, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, ВС Турции неоднократно доказывали свою мощь.

Эрдоган также отметил, что Турция будет вести борьбу с террористами до их полного уничтожения.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что США не выполняют согласованную с Турцией дорожную карту по сирийскому Манбиджу.

"Дорожная карта по Манбиджу, к сожалению, не выполняется. Мы наблюдаем тактику затягивания. Мы хотим, чтобы эта игра была наконец остановлена. Данная тема обсуждается с партнерами, но такое затягивание становится большой проблемой", - сказал Калын.

Он добавил, что нужно как можно быстрее выполнять соглашение по Манбиджу.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США не сдержали своих обещаний относительно вывода террористов PYD-YPG из сирийского Манбиджа. «Согласно договоренностям, достигнутым Турцией и США, отряды боевиков PYD-YPG должны были покинуть сирийский город Манбидж в течение 90 дней, однако этого не произошло», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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