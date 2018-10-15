Премьер-министр Румынии совершит визит в Турцию

15 октября 2018 02:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в понедельник прибудет с официальным визитом в Турцию, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе визита Виорика Дэнчилэ встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи будут обсуждаться двусторонние отношения, региональная тематика, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Отмечается, что визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства между Турцией и Румынией.

Кроме того, в рамках визита планируется оценить шаги, которые могут быть предприняты в сфере отношений Турция-ЕС в период председательства Румынии в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число нелегальных мигрантов, погибших в ДТП в Турции, достигло 22 человек
Турция 14 октября 21:48
В Турции нашли подводные наскальные рисунки
Турция 14 октября 18:46
В Катаре прокомментировали исчезновение саудовского журналиста
Арабские страны 14 октября 13:01
В Турции не менее 18 нелегальных мигрантов погибли в ДТП
Турция 14 октября 11:52
Эрдоган выразил надежду на продолжение сотрудничества с США
Турция 13 октября 21:01
Азербайджан работает над созданием новых туристических маршрутов с Турцией и Грузией (Эксклюзив)
Туризм 13 октября 14:25
Лента новостей
Хант: Заключение сделки по Brexit крайне важно для обеспечения безопасности в Европе
Европа 03:18
В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом
США 02:58
Житель Канады выиграл в лотерею почти $4 млн
Другие страны 02:22
Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в авиакатастрофу
Европа 01:52
Правительство Великобритании намерено достичь прогресса на переговорах по Brexit
Европа 01:18
На территории села Афатлы Агдамского района обнаружена противопехотная мина (ФОТО)
Происшествия 01:11
В оползневой зоне в Баку временами наблюдаются обвалы - минэкологии
Общество 00:46
В Катар прибыл десантный корабль США
США 00:40
МИД: Для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана
Политика 14 октября 23:53