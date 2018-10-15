Премьер-министр Румынии совершит визит в Турцию

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в понедельник прибудет с официальным визитом в Турцию, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе визита Виорика Дэнчилэ встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи будут обсуждаться двусторонние отношения, региональная тематика, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Отмечается, что визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства между Турцией и Румынией.

Кроме того, в рамках визита планируется оценить шаги, которые могут быть предприняты в сфере отношений Турция-ЕС в период председательства Румынии в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года.

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