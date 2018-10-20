Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии дело журналиста Хашкаджи

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает РИА Новости.

"Президент Эрдоган и король Салман обсудили по телефону исчезновение журналиста Хашкаджи… (Лидеры двух стран — ред.) согласились о важности полноценного сотрудничества в расследовании", — говорится в сообщении.

Саудовский журналист Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

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