Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии дело журналиста Хашкаджи

20 октября 2018 02:03 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает РИА Новости.

"Президент Эрдоган и король Салман обсудили по телефону исчезновение журналиста Хашкаджи… (Лидеры двух стран — ред.) согласились о важности полноценного сотрудничества в расследовании", — говорится в сообщении.

Саудовский журналист Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

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