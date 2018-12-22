Парламент Турции ратифицировал бюджет страны на 2019 год

Турецкие парламентарии ратифицировали бюджет страны на 2019 год, сообщают турецкие СМИ.

Спикер парламента Бинали Йылдырым объявил, что бюджет поддержали 335 законодателей, а 166 проголосовали против.

Законодатели от правящей Партии справедливости и развития (АК) и оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) проголосовали за принятие бюджета.

По сообщениям, в 2019 году Турция планирует выделить 949 миллиардов турецких лир (178 миллиардов долларов) на государственные учреждения и 867 миллиардов турецких лир (163 миллиарда долларов) в общем объеме доходов.

В апреле-июне экономика Турции выросла на 5,2 процента, а в первом квартале 2018 года - на 7,3 процента.

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