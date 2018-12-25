В Турции продолжается отмена морских рейсов

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и ливнем в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Согласно данным организацию по управлению морским транспортом Турции Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Отметим, что накануне в Стамбуле и в Бурсе также были отменены морские рейсы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу: Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.