В Турции продолжается отмена морских рейсов

25 декабря 2018 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и ливнем в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Согласно данным организацию по управлению морским транспортом Турции Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Отметим, что накануне в Стамбуле и в Бурсе также были отменены морские рейсы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу: Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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