В Стамбуле проводится операция против наркоторговцев

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит операцию против наркоторговцев в стамбульском районе Эсенюрт, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Задержаны 40 человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

В операциях по задержанию наркоторговцев задействованы 250 полицейских.

Согласно данным СМИ, операции будут проведены и в других районах Стамбула.

Отметим, что ранее в рамках операции в провинции Эрзинджан были конфискованы 1,271 тонны наркотических веществ.

Напомним, что ранее МВД Турции сообщило, что в январе-феврале 2018 года были конфискованы 3,722 тонны героина. Также были конфискованы 16,802 тонны психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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