Турция осудила строительство Израилем новых поселений на Западном берегу реки Иордан

28 декабря 2018 08:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило решение Израиля о строительстве новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу.

«Решительно осуждаем одобрение властями Израиля строительства около 2200 новых домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Турция не приемлет это нелегитимное решение Израиля, продолжающего бесцеремонно попирать нормы международного права, включая соответствующие резолюции ООН и Четвертую Женевскую конвенцию», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Власти Израиля ранее одобрили строительство около 2191 домf в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

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