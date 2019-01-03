На сирийско-турецкой границе конфисковано более 26 кг золота

3 января 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках спецоперации полиции Турции на сирийско-турецкой границе в провинции Килис конфисковано 26,5 килограмма контрабандного золота, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, также было конфисковано два миллиона турецких лир.

По данным СМИ, 10 килограммов конфискованного золота было в виде слитков, остальное - в виде золотых украшений.

Сообщается, что в рамках операции задержаны два гражданина Сирии. Другие детали операции не сообщаются.

Отметим, что, согласно данным МВД Турции, по итогам 2018 года в стране были проведены 832 операции в целях борьбы с контрабандой.

В рамках этих операций было задержано 2,194 тысячи человек, 317 из которых были арестованы.

За указанный период в Турции было проведено 37 операций против контрабанды топлива, 41 операция против вывоза и ввоза исторических ценностей, а также 371 операция по пресечению контрабандного ввоза алкогольных напитков.

По итогам 2018 года в Турции было конфисковано 478 тысяч литров контрабандных алкогольных напитков, свыше одного миллиона упаковок лекарственных средств, 23 тысячи мобильных телефонов и 26 тысяч тонн химических препаратов.

В 2018 году в Турции было конфисковано 8,817 килограмма контрабандных золотых изделий, порядка 20 тысяч единиц исторических ценностей, 45 тысяч тонн табачных изделий.

Общая стоимость конфискованных товаров составляет 69,9 миллиона лир.

Официальный курс на 3 января - 5.3412 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В прошлом году в Турции провели 832 операции для борьбы с контрабандой
Турция 2 января 14:24
Глава МВД Турции заявил о ликвидации свыше 20 террористов в стране
Турция 17 декабря 2018 11:30
Супружеская чета из Азербайджана, симулировав обморок, пыталась ввезти телефоны (ВИДЕО)
Происшествия 11 декабря 2018 16:42
МВД Турции заявил о задержании свыше 500 человек
Турция 27 ноября 2018 16:58
МВД Турции заявило о проведении операции против РПК в провинции Ширнак
Турция 31 октября 2018 10:06
В Азербайджане за последние 14 лет выявлено около 900 жертв трафикинга – начальник Главного управления МВД
Политика 30 октября 2018 11:24
Лента новостей
Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензий
Европа 19:23
Объем депозитов нефинансовых организаций в Азербайджане достиг исторического максимума
Финансы 18:59
Azercell начинает розничные продажи мобильных номеров в рамках новой кампании
ИКТ 18:55
Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков
США 18:49
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан 18:38
Китай начинает новую общенациональную экономическую перепись
Бизнес 18:27
Спасатели нашли тела всех погибших под обломками подъезда в Магнитогорске
Россия 18:22
К новому пекинскому аэропорту строят ветку метро и железную дорогу
Бизнес 18:19
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане образцовое общество, в котором прогрессивные общественные ценности принимаются как норма демократического сосуществования
Политика 18:19