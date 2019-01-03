На сирийско-турецкой границе конфисковано более 26 кг золота

БАКУ /Trend/ - В рамках спецоперации полиции Турции на сирийско-турецкой границе в провинции Килис конфисковано 26,5 килограмма контрабандного золота, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, также было конфисковано два миллиона турецких лир.

По данным СМИ, 10 килограммов конфискованного золота было в виде слитков, остальное - в виде золотых украшений.

Сообщается, что в рамках операции задержаны два гражданина Сирии. Другие детали операции не сообщаются.

Отметим, что, согласно данным МВД Турции, по итогам 2018 года в стране были проведены 832 операции в целях борьбы с контрабандой.

В рамках этих операций было задержано 2,194 тысячи человек, 317 из которых были арестованы.

За указанный период в Турции было проведено 37 операций против контрабанды топлива, 41 операция против вывоза и ввоза исторических ценностей, а также 371 операция по пресечению контрабандного ввоза алкогольных напитков.

По итогам 2018 года в Турции было конфисковано 478 тысяч литров контрабандных алкогольных напитков, свыше одного миллиона упаковок лекарственных средств, 23 тысячи мобильных телефонов и 26 тысяч тонн химических препаратов.

В 2018 году в Турции было конфисковано 8,817 килограмма контрабандных золотых изделий, порядка 20 тысяч единиц исторических ценностей, 45 тысяч тонн табачных изделий.

Общая стоимость конфискованных товаров составляет 69,9 миллиона лир.

Официальный курс на 3 января - 5.3412 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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