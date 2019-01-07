Снегопад в Стамбуле привел к отмене морских рейсов

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и снегопадом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

В сообщении отмечается, что Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться еще несколько дней.

Отметим, что сегодня из-за сильного снегопада в Стамбуле также был отменен ряд авиарейсов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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