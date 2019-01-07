Снегопад в Стамбуле привел к отмене морских рейсов

7 января 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и снегопадом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

В сообщении отмечается, что Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться еще несколько дней.

Отметим, что сегодня из-за сильного снегопада в Стамбуле также был отменен ряд авиарейсов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Турция 5 января 10:20
В связи с сильным ветром в Стамбуле отменены морские рейсы
Турция 4 января 09:05
В Стамбуле горит грузовое судно, эвакуированы 15 членов экипажа
Турция 4 января 08:32
Бывший премьер-министр Турции стал кандидатом в мэры Стамбула
Турция 29 декабря 2018 19:06
В каких крупных городах Турции можно приобрести наиболее дешевое жилье?
Бизнес 27 декабря 2018 13:00
В Турции продолжается отмена морских рейсов
Турция 25 декабря 2018 09:13
Лента новостей
В Бакинской Высшей школе нефти реализован проект "Что такое искусственный интеллект?"
Общество 10:43
Узбекско-корейская компания объявляет тендер
Тендеры 10:37
Капитан российского судна обнаружен мертвым в Турции
Турция 10:23
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на строительство теплицы
Тендеры 10:23
Таджикистанцы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке жилья
Узбекистан 10:17
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Туризм 10:02
В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории
Арабские страны 09:56
Израильская система ПВО перехватила ракету со стороны сектора Газа
Израиль 09:50
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодороги
Тендеры 09:50