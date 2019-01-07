Капитан российского судна обнаружен мертвым в Турции

БАКУ /Trend/ - Капитан судна, плавающего под флагом Сент-Винсент и Гренадины, Валерий Черкесов обнаружен мертвым в Турции, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, труп Черкесова был найден в каюте капитана. Сообщается также, что экипаж корабля сообщил о происшествии Службе береговой охраны Турции.
О причине смерти капитана Черкесова не сообщается.
Согласно данным СМИ, по факту возбужденно уголовное дело ведутся расследования.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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