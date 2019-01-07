Капитан российского судна обнаружен мертвым в Турции

7 января 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Капитан судна, плавающего под флагом Сент-Винсент и Гренадины, Валерий Черкесов обнаружен мертвым в Турции, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, труп Черкесова был найден в каюте капитана. Сообщается также, что экипаж корабля сообщил о происшествии Службе береговой охраны Турции.

О причине смерти капитана Черкесова не сообщается.

Согласно данным СМИ, по факту возбужденно уголовное дело ведутся расследования.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародованы объемы перевалки грузов из России через порты Турции
Бизнес 24 декабря 2018 12:02
Число поездок из Турции в Россию с целью трудоустройства сократилось на три процента
Бизнес 19 декабря 2018 09:06
Число поездок из Турции в Россию с целью трудоустройства сократилось на три процента
Бизнес 17 декабря 2018 10:56
В октябре в Турции выросло количество зарегистрированных российских компаний
Бизнес 20 ноября 2018 10:41
Россия является стратегическим союзником Турции – Эрдоган
Энергетика 19 ноября 2018 16:35
В октябре сократилось число деловых поездок из Турции в Россию - Служба занятости Турции
Бизнес 16 ноября 2018 17:28
Лента новостей
В Бакинской Высшей школе нефти реализован проект "Что такое искусственный интеллект?"
Общество 10:43
Узбекско-корейская компания объявляет тендер
Тендеры 10:37
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на строительство теплицы
Тендеры 10:23
Таджикистанцы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке жилья
Узбекистан 10:17
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Туризм 10:02
В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории
Арабские страны 09:56
Израильская система ПВО перехватила ракету со стороны сектора Газа
Израиль 09:50
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодороги
Тендеры 09:50
WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с должностными лицами России
США 09:45