В ряде турецких провинций из-за снегопада отменены школьные занятия

8 января 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 12 провинциях Турции из-за снегопада, который продолжается уже в течение трех дней, отменены школьные занятия. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Школьные занятия отменены в таких провинциях, как Сивас, Амасья, Чанаккале, Балыкесир, Бингел, Битлис, Тунджели, Денизли, Батман, Конья, Испарта и Агры.

Отметим, что накануне из-за непогоды прервалась связь с 295 населенными пунктами провинции Ван.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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