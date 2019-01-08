В Турции запрещается использование беспилотников гражданскими лицами

8 января 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры введен запрет на использование гражданскими лицами беспилотных летательных аппаратов (дронов) поблизости от жилых зданий, военных объектов, школ, госучреждений. Об этом пишет Trend со ссылкой на официальный сайт муниципалитета провинции.

В сообщении отмечается, что запрет на использование дронов гражданскими лицами введен в целях безопасности.

Согласно информации ранее в рамках операций, проведённых полицией провинции против членов РПК, были обнаружены дроны, которые планировалось использовать для разведки.

«Часть обнаруженных у боевиков РПК дронов, была оснащена взрывчаткой» - говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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