Турецкая полиция конфисковала порядка 400 килограммов наркотиков

9 января 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая полиция конфисковала около 400 килограмм наркотиков в районе Алиага в провинции Измир.

Сообщается, что наркотические вещества изъяты в ходе спецоперации проводимой в одном из туристических центров, название которого не упоминается.

В рамках операции задержаны семь человек, трое из которых являются гражданами Сирии.

Напомним, что ранее МВД Турции сообщило, что в январе-феврале 2018 года были конфискованы 3,722 тонны героина. Также были конфискованы 16, 802 тонны психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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