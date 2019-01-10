Обвиняемые по делу об убийстве посла России в Турции отрицают свою вину

Суд по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова продолжился в Анкаре в среду, все допрошенные за два дня 12 подсудимых отрицают свою причастность к этому преступлению, как сообщает Trend передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Ранее турецкая прокуратура передала дело об убийстве Карлова в суд, обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении говорится, что покушение на российского дипломата было организовано организацией Гюлена FETО, которую Анкара обвиняет также в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

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