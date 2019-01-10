БАКУ /Trend/ - В Турции будет создан госорган по расследованию морских и авиакатастроф. Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что госорган будет подчиняться президентской администрации Турции.

По данным СМИ, основными функциями госоргана будут изучение причин и последствий морских и авиакатастроф и подготовка рапортов для президентской администрации и министерства транспорта и инфраструктуры страны.



(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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