В Турции ликвидирован особо опасный террорист

15 января 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции, проводимой ВС Турции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Диярбекир, ликвидирован особо опасный террорист. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ликвидированный Шияр Дениз участвовал в планировании терактов и нападениях на воинские части в Турции.

Также были ликвидированы еще два террориста РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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