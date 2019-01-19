В Турции заявили, что реализация договоренностей с Россией по Идлибу продолжается успешно

19 января 2019 15:37 (UTC+04:00)

Турция продолжает успешно реализовывать достигнутые с Россией в Сочи договоренности по Идлибу, несмотря на провокации в регионе. Об этом сообщило в субботу министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реализация сочинских договоренностей по Идлибу успешно продолжается, несмотря на проводимые в регионе провокации", - говорится в заявлении военного ведомства.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что террористические группировки занимают около 70% демилитаризованной зоны под сирийским Идлибом. По словам главы МИД России, "Джебхат ан-Нусра", которая перекрасилась в "Хайат Тахрир Аш-Шам", доминирует и нарушает режим демилитаризованной зоны".

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

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